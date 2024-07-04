Kartal Belediyesi, LGS Tercih Döneminde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin uzman eğitmenleri, tercih dönemlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor. Açılan ofise gelen öğrenciler ve velileri, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) en doğru tercihi yapabilmek için ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan tercih ofisinde, Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri, gençlerin puanlarına göre geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Merkezdeki öğretmenler tarafından verilen tercih danışmanlığı ile LGS tercihleri konusunda ihtiyaç duyan vatandaşlara destek olunuyor. Tercih ve danışmanlık hizmeti, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edecek.

"Yol gösteren hizmet için çok teşekkür ederiz"

Gençler, "Ne yapacağımızı bilmediğimiz bu günlerde burada bu yol gösterici hizmeti bizlere sunan Kartal Belediyesine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tercihlerimiz tamamen bizlerin fikirleri ve öğretmenlerimizin yol göstericiliği ile yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin yanındayız"

Belediye başkanı Gökhan Yüksel, "Aylarca LGS sınavı için gecesini gündüzüne katan genç kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için her sene olduğu gibi bu sene de tercih çadırımız Kartal Meydan'da öğrencilerimizi bekliyorum. Mustafa Necati Etüt Merkezi'nin her biri alanında uzman Öğretmenleriyle tercihlerini gerçekleştirmeleri için tüm öğrenci kardeşlerimi 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar Kartal Meydan'daki tercih çadırımıza bekliyorum" diyerek, tüm öğrencileri tercih çadırına davet etti.