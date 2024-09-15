Kartal Belediyesi, Mevlit Kandili'nde Lokma İkramında Bulundu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Mevlit Kandili'nde Lokma İkramında Bulundu

Kartal Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla farklı cami önlerinde lokma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplumsal dayanışma ve birlik mesajı vererek, bu anlamlı günde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

15.09.2024 11:52  Güncelleme: 13:12
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla ilçede belirlenen cami önlerinde lokma ikramında bulunuldu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen hayır lokması dağıtımı Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci Camisi önlerinde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti. Lokmalar, özel olarak pişirilerek hazırlanan mobil ikram araçlarıyla cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen hayır lokması dağıtımı Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci Camisi önlerinde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kandil mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu özel gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yardımlaşmanın güzelliklerini yaşamak amacıyla, Kartal Belediyesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hayır lokması dağıtımı, bu amacın bir yansımasıdır. Kartal Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci camileri önlerinde sizlerle buluşarak, bu anlamlı günde sizlere ikramda bulunmak bizler için çok değerli. Bu akşam, hem manevi bir arınma hem de toplumsal bir dayanışma örneği sergilemek için bir aradayız. Her bir lokmamızda, sadece bir tat sunmuyor, aynı zamanda sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşıyoruz. Hep birlikte, bu güzel akşamı, ruhlarımızı dinlendiren ve kalplerimizi birbirine yakınlaştıran bir gece olarak yaşıyoruz. Mevlid Kandili'nin huzur ve bereketi, evlerimize, iş yerlerimize ve tüm toplumumuza yansımasını diliyorum. Bu özel gecede dualarımızın kabul olması, kalplerimizin temizlenmesi ve barışın tüm dünyaya hakim olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Mevlit Kandili'nde Lokma İkramında Bulundu - Son Dakika

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