Kartal Belediyesi, Afet ve Arama Kurtarma Ekiplerini İftarda Buluşturdu

02.03.2026 10:33  Güncelleme: 10:57
Kartal Belediyesi, Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda düzenlediği iftar programında arama kurtarma ekiplerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afetlere hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, gönüllülerin katkısının büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda düzenlediği iftar programında, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, çeşitli arama kurtarma dernekleri ile gönüllü kuruluşlar bir araya geldi. Programa katılan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da afetlere hazırlık çalışmalarımızı ve kurumlar arası iş birliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kartal Belediyesi, afetlere karşı sahada görev yapan arama kurtarma ekipleri ve gönüllü kuruluşları iftar programında buluşturdu. Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda, Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi ile İBB İtfaiye ekipleri, Şefkat Eli Derneği, Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği, Anka Arama Kurtarma Derneği, Kartal Afet Destek Birimi, Kartal Arama Kurtarma Derneği, Anadolu Adliyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kartal Mahalle Gönüllüleri, PARS Arama Kurtarma Derneği ve AFAD ekipleri aynı sofrada oruçlarını açtı.

Programa Başkan Yüksel ile birlikte İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi AKOM Daire Başkanı Ergün Cebeci de katıldı. Dayanışma ve birlik ruhunun öne çıktığı buluşmada, afetlere karşı her an göreve hazır olan ekiplerin önemi vurgulandı.

İftar programında konuşan Yüksel, afetlere hazırlık konusunda kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Afetlere karşı mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda gönüllü ekiplerimizin ve profesyonel arama kurtarma personelimizin özverili çalışmaları bizler için büyük bir güven kaynağıdır. Her koşulda göreve hazır olan siz kıymetli ekiplerimize emekleriniz için teşekkür ediyor, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Kartal'da afetlere hazırlık çalışmalarımızı ve kurumlar arası iş birliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İftar sofrasında ekipler bir araya gelme fırsatı bulurken, buluşmanın afetlere yönelik koordinasyon ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

