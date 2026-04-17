Kartal'da Dünya Sanat Günü'ne Özel Anlamlı Buluşma

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında sanat dünyasının kıymetli isimlerini ve sanatseverleri geleneksel hale gelen kahvaltı programında bir araya getirdi.

Kartal Belediyesi bünyesinde, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve İstanbul Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sanatın birleştirici gücü bir kez daha vurgulandı.

Sanatın gelişimine katkı sunan isimlerin katılım sağladığı programda; Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin yer aldı. Ayrıca sanat dünyasının duayen isimlerinden Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Denizhan Özer, sanat tarihçisi, yazar ve küratör Prof. Dr. Kıymet Giray, ressam Prof. Dr. Tülin Onat, heykeltıraş Prof. Dr. Meriç Hızal ve Dernek Başkan Yardımcısı ressam Murat Havan da bu anlamlı günde hazır bulundu.

"Kartal, sanata verdiği değeri sürdürecek"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, 15 Nisan'ın sanat dünyası için taşıdığı değere değindi. Kartal'ın bir kültür-sanat kenti olma vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini belirten Özgön, belediyenin sanatçılara ve sanatseverlere olan desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Törende söz alan Dernek Başkanı Denizhan Özer ve Başkan Yardımcısı Murat Havan da sanatın toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne vurgu yaparak nazik ev sahipliği için Kartal Belediyesi'ne teşekkürlerini sundular.

Kartal heykelciği ile teşekkür

Etkinliğin sonunda, sanata ve kültürel mirasa sundukları değerli katkılar dolayısıyla Dernek Başkanı Denizhan Özer ve Başkan Yardımcısı Murat Havan'a, Kartal'ın simgesi olan Kartal heykelciği takdim edildi. Dayanışma ruhunun ön planda olduğu buluşma, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.