Kartal Belediyesi'nden İbadethanelere Ramazan Bayramı Temizliği

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar sadece cami ve cemevlerinin iç mekanlarını değil, ortak kullanım alanları, sık temas edilen yüzeyler ve çevredeki bahçe alanlarını da kapsıyor. Ramazan ayında artan ibadet yoğunluğunun getirdiği hijyen ihtiyacına yanıt vermek ve bayrama hazırlanması amacıyla yapılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Sık temas edilen bölgeler dezenfekte ediliyor

Çalışmalar kapsamında cami ve cemevlerinin her köşesinde detaylı temizlik yapılırken, özellikle ortak kullanım alanlarında ve yüzeye sık temas edilen bölgelerde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri, Ramazan Bayramı için yapılan geniş çaplı temizlik ve hijyen hizmetlerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.