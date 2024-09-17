Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Sergisi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Sergisi

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan kadınların eserlerinin sergilendiği tanıtım sergisi yoğun ilgi gördü. Sergide halı, kilim, çini ve birçok el emeği ürün yer aldı.

17.09.2024 10:11  Güncelleme: 11:08
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarına katılan vatandaşların ürettiği ürünlerden oluşan tanıtım sergisinin açılışı, Belediye hizmet binası fuaye alanında yapıldı. Sergiye yurttaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı meslek edindirme kursları tanıtım sergisinin açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Başkan Vekili Olcay Özgön'ün yanı sıra Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Doğan, Atatürkçü Düşünce Derneği (DD) Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, kısa birer konuşma yaptı. Karacan, Belediye olarak yeni meslek edindirme kursları açtıklarını kaydederek, kadınların daha fazla yaşama katılmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti. Dilek Kars da yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında var olma çabası için de olması gerektiğini söyledi. Sergideki başkan yardımcısı, meclis başkan vekili, meclis üyeleri ve müdürlerin yanı sıra kursiyerlerin de kadın ağırlıklı olmasının önemine değinen Kars, beceri ve meslek edinen kadınların toplumun daha sağlıklı olmasını sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılan sergide kursiyerlerin geçen yıl boyunca halı, kilim, çini, sepet, giyim, mefruşat, kalıp, geleneksel el nakışları, iğne oyası, dekoratif ahşap boyaması, aşçı ve pasta yardımcılığı, kuaförlük, protez tırnak ve kalıcı makyaj gibi alanda yaptıkları eserler sergilendi. Sergi, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Sergisi - Son Dakika

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