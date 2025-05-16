Kartal Belediyesi'nden Nefes Farkındalık Semineri

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, nefesin fiziksel, duygusal ve ruhsal faydalarına dikkati çekmek ve insanların günlük yaşamına katkı sağlamak amacıyla, 'Nefes Farkındalık Semineri' düzenledi. Atalar Mahallesi'nde bulunan Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan seminer, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kartal Belediyesi, 'Nefes Farkındalık Semineri' düzenledi. Günlük yaşamda nefes almanın önemine vurgu yapılan seminerde; nefesin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel dönüşüm üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Nefes alışkanlıkları ve nefesin yaşam üzerindeki etkileri anlatıldı.

Nefes koçları Mine Pehlivan ve Yeşim Çelebi'nin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde katılımcılar, nefesin; bastırılmış duyguların serbest bırakılmasından hücresel düzeyde yenilenmeye, bedenin gevşemesinden stresin azalmasına kadar birçok olumlu etkisini öğrenme fırsatı buldu.

Zihinsel ve ruhsal düzeyde ise nefesin bireyi içsel sessizliğe taşıdığı, sezgileri güçlendirdiği ve öz benliğe yaklaşmayı sağladığı anlatıldı.

Konuşmaların ardından seminere katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, Mine Pehlivan ve Yeşim Çelebi'ye katkılarından dolayı çiçek takdim etti.

Seminerin sonunda yapılan değerlendirmede, nefesin yalnızca bir teknik değil; bireyin kendine yaptığı derin ve dönüştürücü bir yolculuk olduğu vurgulandı.