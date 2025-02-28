(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl nostalji dolu eğlenceler organize etti. Konserler, orta oyunları ve semazen gösterileri gibi birçok farklı gösterinin yer alacağı etkinlikler, 2 Mart Pazar günü başlıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde planlanan konserlerden, meddah ve orta oyunlarına, semazen gösterileri ve yüzlerce yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyunundan daha birçok nostalji dolu program ve ikramlarla geleneksel Ramazan etkinlikleri, bu yıl da Kartal'ın dört bir yanında düzenlenecek.
Saat 20.00-22.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk hafta programı şu şekilde:
-2 Mart Pazar
Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Orta Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı
-3 Mart Pazartesi
Yer: Soğanlık Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Semazen Gösterisi (solist Vedat Özbaş)
-5 Mart Çarşamba
Yer: Yakacık Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Sinema
-6 Mart Perşembe
Yer: Hürriyet Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Gölge Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı
-8 Mart Cumartesi
Yer: Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Orta Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı
-9 Mart Pazar
Yer: Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi
Etkinlikler: Meddah, Murat Teker Konseri ve Semazen Gösterisi, Yeşilçam Film Müzikleri
İlerleyen haftalarda düzenlenecek geleneksel Ramazan ayı etkinliklerinin duyuruları, Kartal Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
Son Dakika › Güncel › Kartal Belediyesi'nden Nostaljik Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
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