Kartal Belediyesi'nden Nostaljik Ramazan Etkinlikleri

Güncel

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl nostalji dolu eğlenceler organize etti. Konserler, orta oyunları ve semazen gösterileri gibi birçok farklı gösterinin yer alacağı etkinlikler, 2 Mart Pazar günü başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde planlanan konserlerden, meddah ve orta oyunlarına, semazen gösterileri ve yüzlerce yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyunundan daha birçok nostalji dolu program ve ikramlarla geleneksel Ramazan etkinlikleri, bu yıl da Kartal'ın dört bir yanında düzenlenecek.

Saat 20.00-22.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk hafta programı şu şekilde:

-2 Mart Pazar

Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Orta Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı

-3 Mart Pazartesi

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Semazen Gösterisi (solist Vedat Özbaş)

-5 Mart Çarşamba

Yer: Yakacık Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Sinema

-6 Mart Perşembe

Yer: Hürriyet Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Gölge Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı

-8 Mart Cumartesi

Yer: Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Orta Oyunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı

-9 Mart Pazar

Yer: Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi

Etkinlikler: Meddah, Murat Teker Konseri ve Semazen Gösterisi, Yeşilçam Film Müzikleri

İlerleyen haftalarda düzenlenecek geleneksel Ramazan ayı etkinliklerinin duyuruları, Kartal Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.