Kartal Belediyesi'nden Öğrenci Güvenliği İçin Trafik Düzenlemeleri

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde trafik düzenleme çalışmalarına başladı. İlçe genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu 21 okulun önünde görev alan zabıta ekipleri, öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı oluyor.

Kartal Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin okullarına giriş ve çıkışlarını güvenli şekilde yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri hayata geçirdi. Öğrencilerin ve velilerin, okula giriş-çıkış saatlerinde herhangi bir güvenlik riskiyle karşılaşmaması adına ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde yönlendiriyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ise öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenle karşıya geçmeleri zabıta personeli tarafından sağlanıyor.

Kartal Belediyesi tarafından yürütülen bu trafik uygulamaları, ilçenin farklı mahallelerindeki 21 okulda hafta içi her gün düzenli olarak devam ediyor. Çocukların ve ailelerinin güvenli ulaşımını sağlamak için görev yapan ekipler, aynı zamanda trafik akışını düzenleyerek olası aksaklıkların da önüne geçiyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim sürecine destek olmak amacıyla böyle bir uygulamanın yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızın hem güvenli hem de huzurlu bir eğitim ortamına kavuşmaları için ilçe genelinde yoğun noktalarda zabıta ekiplerimiz trafik akışını kontrol etmek için görev başındalar. Çocuklarımızın okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlama noktasında yönlendirme yapıyorlar. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Onların güvenliği ve eğitimi, her zaman önceliğimiz olacak" dedi.