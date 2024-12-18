Kartal Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba ve Çay İkramı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nde mobil ikram aracı ile öğrenciler için sıcak çorba ve çay ikramına başladı.

Kartal Belediyesi, İstanbul'u ve ilçeyi etkisi altına alan soğuk havaya karşı Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nde üniversite öğrencileri için çorba ve çay ikramı yapmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmete başlayan mobil ikram araçları, üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla onları kampüs girişinde sıcak ikramlarla karşılıyor.