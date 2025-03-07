Kartal Belediyesi'nden Ramazan Ayı Etkinlikleri - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Ramazan Ayı Etkinlikleri

Kartal Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği programlarla halkı bir araya getiriyor. İftar ve sahur sofralarında komşularla buluşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan etkinliklerinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti. Etkinlikler, çeşitli kültür merkezlerinde gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

07.03.2025 15:45  Güncelleme: 16:14
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(İSTANBUL) - Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen programlar, vatandaşları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı sofrada bir araya getiriyor.

Kartal Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmaya devam ediyor. Kartallılar, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelirken, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sofralarda komşularını yalnız bırakmıyor.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Yüksel, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadıklarını belirterek; tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi.

Konserlerden meddah gösterilerine, gölge oyunlarından tasavvuf müziği dinletilerine kadar pek çok etkinlik de ilçelilerle buluşuyor. Geleneksel eğlencelerin yer aldığı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi gibi ilçenin farklı noktalarındaki kültür merkezlerinde düzenleniyor.

Kartal Belediyesi'nin geleneksel ramazan ayı etkinlikleri gelecek haftalarda da devam edecek. Kartallılar, belediyenin resmi internet sitesi 'www.kartal.bel.tr' ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel etkinlik takvimine ulaşarak, bu manevi atmosferin bir parçası olabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Ramazan Ayı Etkinlikleri - Son Dakika

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