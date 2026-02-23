Kartal'da Ramazan Ayı İnanç Turları Başladı - Son Dakika
Kartal'da Ramazan Ayı İnanç Turları Başladı

23.02.2026 10:17  Güncelleme: 11:21
Kartal Belediyesi, ramazan ayında düzenlediği inanç turlarıyla vatandaşları İstanbul'un önemli cami ve türbelerini ziyaret ettiriyor. İlk tur, Atalar Mahallesi'nden başlayarak Yuşa Tepesi, Hırka-i Şerif Camii ve Eyüp Sultan Türbesi'ni kapsadı. Katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

(İSTANBUL)Kartal Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği inanç turları başladı. İstanbul'un önemli inanç merkezlerine gerçekleştirilen turlar, her gün farklı bir mahalleden hareket edecek. Belediyeye ait otobüsler ile vatandaşlar cami ve türbeleri ziyaret edecek.

Kartal'da ramazan ayı dolayısıyla kentin önemli inanç merkezlerine düzenlenen turların ilkine, Atalar Mahallesi sakinleri katıldı. Turun ilk gününde vatandaşları, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ile Atalar Muhtarı Erhan Gülmüş de yalnız bırakmadı.

İlk durak Yuşa Tepesi oldu

Üç otobüsle mahalle muhtarlığının önünden hareket eden Kartallıların ilk durağı Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa'nın Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'ne ulaştı.

Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan ve kutsal emanetlerin ziyaret edilebildiği camide yaklaşık bir saat kalarak ibadet eden mahalle sakinlerinin katıldığı inanç turunun son durağı ise Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi oldu. Burada ibadet eden vatandaşlar, rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar daha sonra Kartal Belediyesi'nin kendilerine tahsis edilen otobüsler ile ilçeye döndü.

Katılımcılara set hediye edildi

Kartal Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği inanç turuna katılan tüm vatandaşlara içinde Yasin Cüzü, tülbent, teşbih, imsakiye ve Kartal Belediyesi'nin hazırladığı kitapçık bulunan set hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Sultan, İstanbul, Güncel, Cami, Son Dakika

Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
