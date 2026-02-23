Kartal'da Ramazan Ayı İnanç Turları Başladı

(İSTANBUL) – Kartal Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği inanç turları başladı. İstanbul'un önemli inanç merkezlerine gerçekleştirilen turlar, her gün farklı bir mahalleden hareket edecek. Belediyeye ait otobüsler ile vatandaşlar cami ve türbeleri ziyaret edecek.

Kartal'da ramazan ayı dolayısıyla kentin önemli inanç merkezlerine düzenlenen turların ilkine, Atalar Mahallesi sakinleri katıldı. Turun ilk gününde vatandaşları, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ile Atalar Muhtarı Erhan Gülmüş de yalnız bırakmadı.

İlk durak Yuşa Tepesi oldu

Üç otobüsle mahalle muhtarlığının önünden hareket eden Kartallıların ilk durağı Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa'nın Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'ne ulaştı.

Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan ve kutsal emanetlerin ziyaret edilebildiği camide yaklaşık bir saat kalarak ibadet eden mahalle sakinlerinin katıldığı inanç turunun son durağı ise Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi oldu. Burada ibadet eden vatandaşlar, rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar daha sonra Kartal Belediyesi'nin kendilerine tahsis edilen otobüsler ile ilçeye döndü.

Katılımcılara set hediye edildi

Kartal Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği inanç turuna katılan tüm vatandaşlara içinde Yasin Cüzü, tülbent, teşbih, imsakiye ve Kartal Belediyesi'nin hazırladığı kitapçık bulunan set hediye edildi.