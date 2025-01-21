Kartal Belediyesi'nden Tiyatro Şöleni

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren çocuklar için "Tiyatro Şöleni" düzenliyor.

Kartal Belediyesi, sömestir tatili dolayısıyla iki hafta boyunca kültür merkezlerinde çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor. Hürriyet, Soğanlık, Uğur Mumcu ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezleri'nde başlayan etkinlik, her gün farklı bir kültür merkezinde gerçekleştiriliyor. Hafta sonları ise iki farklı kültür merkezinde yapılan gösterimlere çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

"Tiyatro Şöleni", iki hafta boyunca devam edecek.