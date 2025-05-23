Kartal Belediyesi'nden Ücretsiz LGS ve YKS Kursları

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları başlatıyor.

Kartal Belediyesi, eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan sınav sürecinde gençleri yalnız bırakmıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla, Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi bünyesinde ücretsiz sınav hazırlık kursları başlıyor. Öğrenciler kurslar ile uzman eğitmenler eşliğinde, modern sınıf ortamlarında ve bilimsel müfredatla sınavlara hazırlık şansı yakalayacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde olan Kartallı öğrenciler için tamamen ücretsiz şekilde sunulacak kurs hizmeti, Kartal'da ikamet eden 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunları kapsıyor.

"Onlara rehberlik etmeye ve destek sunmaya devam edeceğiz"

Verilecek ücretsiz kurs hizmetine ilişkin konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin yanında olmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. Kartal'da yaşayan her çocuğun ve gencin eşit koşullarda sınavlara hazırlanabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü biz, eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca bir ilke olarak değil, pratiğe dönüşen bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Geleceğini inşa etmeye hazırlanan gençlerimize güvenimiz sonsuz. Onların yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye ve destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, belirlenen tarihlerde Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde 'Seviye Belirleme Sınavı'na alınacak. Kesin kayıtlar ise sınav sonuçlarına göre başarı sıralamasına göre yapılacak.

Başvuru tarihleri

-22 Mayıs-22 Haziran 2025

Seviye belirleme sınavı tarihleri

-LGS (8. Sınıf): 24-25 Haziran 2025

-YKS (12. Sınıf ve mezunlar): 26-27 Haziran 2025

Kurs merkezleri

- Cumhuriyet Mahallesi Kent Sokak

-Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi

Başvuru şartları

-Kartal ilçesinde ikamet etmek

-LGS için 2025–2026 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfa geçecek olmak

-YKS için 2025–2026 eğitim-öğretim yılında 12. sınıfa geçecek veya mezun durumda olmak