Kartal Belediyesi'nden Umre Yolcularına Havalimanına Ulaşım Hizmeti

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kartal Müftülüğü'nün organizasyonuyla umre ziyareti yapacak 240 ilçe sakinine havalimanına ulaşım hizmeti verdi, ikramlarda bulundu.

Kartal Belediyesi'nin araçları, umre ziyareti yapacak ilçe sakinleri için Kartal Esentepe Mahallesi Yeşil Camii önünde sabah 05.00'ten itibaren hizmet vermeye başladı. Belediyeye ait yedi otobüs ile İstanbul Havalimanı'na ulaşmak üzere bir araya gelen umre yolcuları ve ailelerini, Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Doğruyol, Belediye Başkan Koordinatörü Mukadder Gürcan ve Destek Hizmetleri Müdürü Saadet Kün yolcu etti.

Aileler ve uğurlamaya gelenler ile birlikte 500'ü aşkın vatandaş için Kartal Belediyesi ikram aracı da alanda hazır bulunarak hem sıcak çorba hem de çay ve kahve ikramında bulundu.

240 vatandaşı İstanbul Havalimanı'na götürmek üzere Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan otobüsleri Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ile birlikte ziyaret ederek vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de selamlarını iletti.

14 gün sonra sona erecek umre ziyaretin ardından dönüşte de ilçeye ulaşımın Kartal Belediyesi'ne ait otobüslerle sağlanacağını belirtildi.