Kartal Belediyesi'nden Umre Yolcularına Havalimanına Ulaşım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Umre Yolcularına Havalimanına Ulaşım Hizmeti

21.01.2026 15:44  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, Müftülük işbirliğiyle umre ziyareti yapacak 240 ilçesakini için İstanbul Havalimanı'na ulaşım hizmeti sağladı ve tören sırasında ikramlarda bulundu.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kartal Müftülüğü'nün organizasyonuyla umre ziyareti yapacak 240 ilçe sakinine havalimanına ulaşım hizmeti verdi, ikramlarda bulundu.

Kartal Belediyesi'nin araçları, umre ziyareti yapacak ilçe sakinleri için Kartal Esentepe Mahallesi Yeşil Camii önünde sabah 05.00'ten itibaren hizmet vermeye başladı. Belediyeye ait yedi otobüs ile İstanbul Havalimanı'na ulaşmak üzere bir araya gelen umre yolcuları ve ailelerini, Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Doğruyol, Belediye Başkan Koordinatörü Mukadder Gürcan ve Destek Hizmetleri Müdürü Saadet Kün yolcu etti.

Aileler ve uğurlamaya gelenler ile birlikte 500'ü aşkın vatandaş için Kartal Belediyesi ikram aracı da alanda hazır bulunarak hem sıcak çorba hem de çay ve kahve ikramında bulundu.

240 vatandaşı İstanbul Havalimanı'na götürmek üzere Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan otobüsleri Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ile birlikte ziyaret ederek vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de selamlarını iletti.

14 gün sonra sona erecek umre ziyaretin ardından dönüşte de ilçeye ulaşımın Kartal Belediyesi'ne ait otobüslerle sağlanacağını belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Havalimanı, Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Müftülük, Ulaşım, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Umre Yolcularına Havalimanına Ulaşım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:23:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Umre Yolcularına Havalimanına Ulaşım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.