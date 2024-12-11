Kartal Belediyesi'nden Velilere Mahremiyet ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik "Mahremiyet ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi" başlığıyla seminerler vermeye başladı.

Seminerlerin ilki, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu'nda düzenlendi.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ve Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek tarafından velilere çocuklarının gelişimlerinde izleyecekleri yol hakkında bilgi verildi.

Diyetisyen Şimşek, çocuklarının gelişim sürecinde en sağlıklı şekilde beslenmelerini ne şekilde sağlayabileceklerini, verdiği örneklerle velilere anlattı ve ardından velilerin sorularını yanıtladı.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ise gelişim sürecinde mahremiyet alanlarını ihmal etmeden çocukların sağlıklı bir şekilde kendilerini tanımalarına yardımcı olmaları için izlemeleri gereken yolu velilere sunum eşliğinde aktardı.

"En sağlıklı yolu birlikte çizelim"

Şeyh Şamil Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde velilere, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars eşlik etti. Başkan Yardımcısı Kars, şunları kaydetti:

"Bugün burada olmanız bizler için çok kıymetli, Kartal Belediyesi ailesi olarak Belediye Başkanı'mız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çocuk ve gençlerimizin eğitimleri ile alakalı her türlü konu ile ilgili düzenli aralıklarla çalışmalar yürütüyor, etkinlikler düzenliyoruz. Sizler de ebeveynler olarak buraya gelip eğitime katılarak çocuklarınıza vermiş olduğunuz değeri bir kez daha göstermiş oluyorsunuz. Kartal'ımızın genelinde düzenlemeye devam edeceğimiz bu eğitimlere, çocuğu ilk ve ortaokula devam eden tüm velilerimizi onların gelişiminde en sağlıklı yolu birlikte çizmek üzere davet ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum."