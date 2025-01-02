Kartal Belediyesi'nden Yeni Yıl Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Yeni Yıl Etkinliği

Kartal Belediyesi, yeni yıl coşkusunu ilçede kutlamak için etkinlik düzenledi. Keman eşliğinde karanfiller dağıtan belediye, Başkan Gökhan Yüksel'in yeni yıl mesajını da iletti.

02.01.2025 09:13  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, yeni yıl coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşımak amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Kartal Metro, Kartal Meydan ve Atalar Marmaray İstasyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara keman eşliğinde karanfiller dağıtıldı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yeni yıl mesajı iletildi.

Kartal Belediyesi, Kartal Metro, Kartal Meydan ve Atalar Marmaray İstasyonu'nda vatandaşlara keman eşliğinde karanfiller dağıttı, Başkan Gökhan Yüksel'in yeni yıl mesajını iletti. Sanatla yeni yıl ruhunu birleştiren etkinlikte, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ellerinde karanfilleriyle yüzleri gülen Kartallılar,  sürpriz için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

"Tüm komşularımın yen yılını kutlar sağlıklı ve huzur dolu bir yıl dilerim"

Başkan Gökhan Yüksel, "Amacımız, vatandaşlarımızın yeni yıla mutlu bir şekilde adım atmasını sağlamak ve onların yüzlerinde bir gülümseme bırakmak. Bu vesile ile tüm komşularımın yen yılını kutlar sağlıklı ve huzur dolu bir yıl dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Gökhan Yüksel, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kartal, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Yeni Yıl Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:27:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Yeni Yıl Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.