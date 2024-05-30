Kartal Belediyesi Türkiye Çevre Haftası'na Özel Program Düzenliyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Türkiye Çevre Haftası'na Özel Program Düzenliyor

Kartal Belediyesi, doğayı koruma bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Türkiye Çevre Haftası'na özel bir program düzenleyecek. Program kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

30.05.2024 11:49
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, doğayı koruma bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu yıl 'Türkiye Çevre Haftası'na özel bir program düzenleyecek.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevreyi ve doğayı korumanın öneminE, düzenleyeceği 4 günlük programla dikkati çekecek.

Başkan Gökhan Yüksel'den etkinliklere davet

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla hem farkındalık yaratmak hem de çevre konusunda kendimizi ve yakınlarımızı bilinçlendirmek amacıyla tüm komşularımızı düzenlenecek etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Etkinlik programı şöyle:

-3 Haziran Pazartesi "Dünya Bisiklet Günü"

18.30-21.00 saatleri arasında "Atıklar Geri Pedallar İleri Dönsün" sloganı ile Kartal Adalar Vapur İskelesi'nden başlanarak Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü yanına (amfi alanı) değin (Sahil Parkı bisiklet yolu güzergahı) bisiklet turu yapılacak. Bisiklet turu etkinliğinin ardından ise vatandaşlar ve katılımcılara özel bitiş noktasında yer alan amfi tiyatro alanında keyifli bir müzik dinletisi gerçekleşecek. Etkinliğe katılanlar arasında bir de bisiklet çekilişi yapılacak.

-5 Haziran Çarşamba "Dünya Çevre Günü"

11.00-14.00 saatleri arasında Kartal Meydanı'nda çevre temalı etkinlikler, atölye çalışmaları, dans gösterileri, geri dönüşüm sergisi, oyun ve yarışmalarla Dünya Çevre Günü kutlanacak.

-6 Haziran Perşembe

11.00-13.00 saatleri arasında Kartal'ın en büyük parkı olan Bayram Demirkol Parkı'nda Kartal Belediyesi kreş öğrencileri ve velilerinin katılımı ile 'Survivor' yarışması düzenlenecek.

-8 Haziran Cumartesi "Marmara Denizi Günü"

15.00-17.00 saatleri arasında Dragos Sahili'nde (Kordonboyu Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 37 karşısı) dalgıçlar eşliğinde denizaltı dip temizliği çalışması yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Türkiye Çevre Haftası'na Özel Program Düzenliyor - Son Dakika

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