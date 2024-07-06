Kartal Belediyesi ve İETT, ulaşım sorunlarını ele aldı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve İETT, ulaşım sorunlarını ele aldı

Kartal Belediyesi ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) tarafından ilçedeki ulaşım sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal'ın kronik ulaşım sorunlarının çözümü için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

06.07.2024 10:21
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) tarafından ilçedeki ulaşım sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal'ın kronik ulaşım sorunlarının çözümü için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön'ün yanı sıra İETT Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, İETT yöneticileri, kurum temsilcileri, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

Toplantıda, İETT yöneticileri ve kurum temsilcileri, İstanbul ve Kartal'da ulaşıma dair hayata geçirdikleri çalışmaları anlatarak, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

"Kronik ulaşım sorunlarımızı önemsiyoruz"

Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi'nin yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber Kartal'ın bugünü ve geleceği için çok önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kartal, İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olup, her geçen gün artan nüfusu ve gelişen altyapısıyla birlikte çeşitli ulaşım sorunlarıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar, sadece komşularımızın günlük yaşamını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bilinçle, Kartal Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde, ilçemizin bugünü ve geleceği için son derece önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmak için detaylı analizler ve planlamalar yaptık. Bugün burada, sizlerle birlikte bu çalışmaları daha da ileriye taşımak için bulunuyoruz. Ulaşım ağımızın genişletilmesi, mevcut yolların iyileştirilmesi, yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatların verimliliğinin artırılması gibi birçok konuda somut adımlar atmanın önemini biliyoruz.

Ulaşım planlama süreçlerinde, sizlerin görüş ve önerilerini de dikkate alıyoruz. Komşularımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için, düzenli olarak toplantılar düzenleyerek, onların fikirlerini ve beklentilerini dinliyoruz. Bu sayede, daha katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, ulaşım sorunlarını çözme yolunda ilerliyoruz. Hep birlikte, daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha modern bir Kartal için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantının devamında vatandaşlar, mahalleleri ile alakalı yaşadıkları ulaşım sorunlarını İETT ve Kartal Belediyesi yetkililerine aktardılar. Yetkililer, sorun ve önerileri dinleyerek en yakın zamanda çözüme ulaştıracaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi ve İETT, ulaşım sorunlarını ele aldı - Son Dakika

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