Kartal Belediyesi ve öğrencilerden çevre temizliği etkinliği - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve öğrencilerden çevre temizliği etkinliği

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle 'Çevre Haftası' dolayısıyla sahilde geniş katılımlı bir temizlik etkinliği düzenledi.

09.06.2024 11:13  Güncelleme: 13:44
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle "Çevre Haftası" dolayısıyla sahilde geniş katılımlı bir temizlik etkinliği düzenledi.

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle, dalgıçlar eşliğinde denizaltı dip temizliği çalışması ve çevre temizliği yapıldı.

Etkinlikte, dalgıçlar denizin dibine dalarak deniz tabanına batmış çöpleri toplarken, sahil boyunca gönüllüler sahil kordonunda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sahilde toplanan atıklar, geri dönüşüm ve uygun bertaraf için ayrıştırıldı. Çöpler, Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde toplanarak geri dönüşüm için ayrıştırılmaya gönderildi.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, "Bu tür etkinlikler, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek için büyük önem taşıyor. Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu temizlik çalışması, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacımızın bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi ve öğrencilerden çevre temizliği etkinliği - Son Dakika

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