Kartal Belediyesi Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi\'nde Tiyatro Gösterisi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, bu hafta sonu tiyatro seyircisini "İki Efendinin Uşağı" adlı tiyatro oyunu ile buluşturdu.

Kartal'ın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirilen ve geçen haftalarda açılan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi; kültürel ve sanatsal etkinliklerin yeni merkezi haline geldi. Hafta sonlarını tiyatro ile değerlendirmek isteyen Kartallı vatandaşlar, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'ni tercih etti. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, "İki Efendinin Uşağı"na ev sahipliği yaptı.

Carlo Goldoni'nin yazdığı, Türkçeye uyarlanarak Merve Küpeli'nin yönetmenliğini yaptığı, toplumsal sınıf farklılıklarını ve kimlik karmaşalarını ele alan tek perdelik oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.