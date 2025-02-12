Kartal Cemevi'nde Hızır Orucu Kutlaması - Son Dakika
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Kartal Cemevi'nde Hızır Orucu Kutlaması

Kartallılar, Hızır Orucu dolayısıyla bir araya gelerek oruçlarını açtı. Belediye Başkan Yardımcıları, vatandaşlarla birlikte dualar ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

12.02.2025 11:53  Güncelleme: 12:42
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(İSTANBUL)- Kartallılar, "Hızır Orucu" dolayısıyla Kartal Cemevi'nde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Üç günlük orucun ilk gününde birlik ve beraberlik duaları edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Hızır Orucu'nun ilk günü dolayısıyla Kartal Cemevi'nde düzenlenen lokmaya katılan Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Kars ve Hayri Doğruyol, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ile birlikte oruçlarını açan Kars ve Doğruyol, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını, sevginin, barışın, kardeşliğin, huzura vesile olmasını diledi.

Cemevi'ne lokma için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkan Yardımcıları, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek sorularına yanıt verdi.

Hızır Orucu'nu anlayabilmek için öncelikle Hızır'ın ne olduğunu bilmek gerektiğini belirten Kartal Cemevi Vakfı Dedesi, Hızır'ın hem bir veli hem peygamber olduğunu, yoksula yetime kimsesize el ayak olduğunu, aynı zamanda baharı da temsil ettiğini, yeşillik, sevgi ve kucaklaşma olduğunu söyleyerek, Alevilerde ise yetime, yoksula hakkını vermek anlamını taşıdığını söyledi.

"Dul kadının evinde bir soba, yetim çocuğun sırtına giysi, yoksulun sofrasına bir lokma ekmek verebilirsek biz de Hızır'ı kendi iç dünyamızda yad ederiz" diyen Cemevi Vakfı Dedesi, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek sevgi, barış, huzur, birlik ve beraberlik duaları etti.

Hızır Orucu 3 gün daha devam edecek ve Kartal Cemevi'nde akşam Hızır Lokması verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Cemevi'nde Hızır Orucu Kutlaması - Son Dakika

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