Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nden 23 Nisan'a Özel Oturum… Çocuklar, Geleceğe Dair Umut Dolu Mesajlar Verdi

22.04.2026 12:02  Güncelleme: 12:48
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında gerçekleştirdiği oturumda çocukların yerel yönetimdeki rolünü ve geleceğe dair projelerini ortaya koydu.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında özel bir oturumla toplandı. Kent yönetimine çocuk gözüyle yön veren meclis üyeleri, bayram coşkusunu yaşarken; hazırladıkları projelerle Kartal'ın geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

Kartal Belediyesi tarafından çocukların yerel yönetimde söz sahibi olmaları amacıyla hayata geçirilen Çocuk Meclisi, 6. Dönem 3. Oturumu'nu Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna uygun olarak Türk bayrakları ve balonlarla süslenen salonda, ilçenin 20 mahallesinden gelen çocuk temsilciler kentin yönetiminde aktif rol aldı.

Kartal Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Olcay Özgön ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars'ın katılım sağladığı oturumda, meclis üyeleri ve veliler de hazır bulundu.

Meclis Başkanı Toprak Onur Davulcu, katip üyeler Zümre Şefi ve Doruk Söğüt yönetiminde açılan oturum, son dönemde yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Oturumda söz alan Kars, çocukların geleceğinin ve umutlarının korunmasının önemine dikkati çekti. Meclisin düzenli olarak toplanmasının demokratik bir kazanım olduğunu vurgulayan Kars, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın talepleri bizim için talimattır"

"Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde altı yıldır Çocuk Meclisi'mizi düzenliyoruz. Buradaki talepler sadece sözde kalmıyor; her bir öneriyi Başkanımızın talimatıyla hayata geçiriyoruz. Hiçbir çocuğun hikayesinin yarım kalmadığı, bayramlarımızı coşkuyla kutladığımız bir gelecek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın görüş ve önerileri bizim için her şeyden kıymetli."

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Sıla Çamur'un çocuk hakları konusunda bilgilendirme yaptığı mecliste, Özgön de çocukların çözüm odaklı yaklaşımlarını takdir etti. Özgön, çocuklara empati kurmanın ve karşılıklı saygının önemini hatırlatarak tüm meclis üyelerine başarılar diledi.

Oturumun devamında komisyon başkanları, Kartal için hazırladıkları raporları ve çözüm önerilerini sundu. Meclis üyeleri, mahallelerindeki ihtiyaçlardan çevre projelerine kadar geniş bir yelpazede söz alarak görüşlerini dile getirdi. Törenin sonunda başarılı çalışmalarından dolayı komisyon başkanlarına başarı belgeleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

