Kartal'da 13. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası Yapıldı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve Türkiye Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 13'üncü Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. 244 briç tutkununun kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın sonunda, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Briç Federasyonu'nun birlikte organize ettiği turnuva, Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Atay ve Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur'da katıldı. Turnuvanın açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turnuvada Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur birinci olurken, Levent İmamoğlu ve Bayram Volkan Dabakoğlu ikinciliği elde etti. Üçüncülük kürsüsüne ise Tutku Kahraman Maraşlı ve Azem Gürbüz çıktı.

"Kartal Belediyesi olarak bu spora destek olmaktan gurur duyuyoruz"

Turnuvaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen katılan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi'nin briç sporuna olan desteğinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu kadar yoğun bir katılımın olduğunu görmek mutluluk verici. Briç sporu, zeka ve strateji gerektirir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olmasını vurguladığı gibi, bizler de Kartal Belediyesi olarak bu spora destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu tür etkinliklerle sporculara verdiğimiz desteği sürdürmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına tüm sporculara başarılar diliyorum."