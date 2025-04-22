Kartal'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kartal'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli gösterilerle kutladı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

22.04.2025 09:54  Güncelleme: 10:51
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli gösteriler ile kutladı. Gösteriye katılan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sevgili çocuklar, sizler sadece ailenizin değil, bu kentin, bu ülkenin ve hatta tüm insanlığın umudusunuz. Bizler, sizlerin daha özgür, daha adil, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 23 Nisan'ı renkli gösterilerle kutladı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

"Sizler sadece ailenizin değil tüm insanlığın umudusunuz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Bugün sadece bir bayram değil. Bugün, bu ülkenin kaderinin halkın iradesine emanet edildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği çok özel bir gün. Bu kutsal emanetin yarınki sahipleri ise işte bugün burada, karşımızda. Neşe içinde dans eden, şiirler okuyan, gözlerinden umut fışkıran bu güzel çocuklarımızdır. Sevgili çocuklar, sizler sadece ailenizin değil, bu kentin, bu ülkenin ve hatta tüm insanlığın umudusunuz. Bizler, sizlerin daha özgür, daha adil, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz yeter ki hayal kurun, öğrenin, üretin ve birbirinizi sevin. Çünkü biliyoruz ki sizlerin yüreğinde taşıdığı sevgi, bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük güçtür.

"Bu heyecanı sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk"

Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler de çocuklarımızın ilk adımlarında onlara rehberlik eden, her birine sevgiyle yaklaşan, sabırla, özveriyle emek veren yol arkadaşlarısınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm velilerimize de teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz, çocuklarınızla gurur duyduğunuz, onların heyecanına ortak olduğunuz için. Bu coşkuyu, bu heyecanı sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Hep birlikte nice 23 Nisanlara. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın 23 Nisan."

Konuşmanın ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak, şarkılar söyledi. Hazırladıkları dans performanslarını sahneledi. 3 seans halinde sahnelenen gösterilerde minikler, sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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