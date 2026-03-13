Kartal Belediyesi'nden Okullarda Afet Bilinci Eğitimi

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında ilçedeki 44 okulda düzenlediği eğitimlerle yaklaşık 35 bin öğrenciye afet bilinci eğitimi verdi.

Kartal Belediyesi, deprem dirençli bir kent oluşturma vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen program dahilinde, ilçe genelindeki 21 ortaokul ve 23 ilkokulda eş zamanlı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerden yaklaşık 35 bin öğrenci faydalandı. Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda uzman ekipler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere temel afet bilincini aktardı. Deprem başta olmak üzere tüm acil durumlarda sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri, alınması gereken önlemler ve kriz anında yapılması gerekenler kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca öğrencilere afet ve acil durum bilgi kartları dağıtıldı.

Okullarda tatbikat

Eğitimin en önemli ayağını ise okullarda düzenlenen deprem tatbikatları oluşturdu. Öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlarda, olası bir sarsıntı anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Tahliye planlarının başarıyla uygulandığı çalışmalarla, çocukların refleks kazanması ve kriz anını soğukkanlılıkla yönetebilmeleri hedeflendi.

Eğitim sürecini Başkan Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda yerinde takip eden Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları denetledi. Başkan Yüksel'in afet yönetimi konusundaki hassasiyetini ve "bilinçli toplum" hedefini sahada titizlikle hayata geçirdiklerini ifade eden Selmanpakoğlu, afetlere hazırlığın küçük yaşlarda kazanılan farkındalıkla başladığını ve bu eğitimlerin toplumsal dayanıklılığı güçlendirmede kilit rol oynadığını vurguladı.

Kartal'da kesintisiz eğitim seferberliği

Kartal Belediyesi, çocukların afetlere karşı daha hazırlıklı ve güvenli bireyler olarak yetişmesi amacıyla farkındalık çalışmalarına yıl boyunca devam edecek. İlçe genelinde yaygınlaştırılan eğitimlerle, Kartallıların afetler karşısında daha bilinçli olması ve kentin afet direncinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.