(İSTANBUL) – Kartal'da apartman ve site yöneticilerine yönelik bilgilendirme paneli düzenlendi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Kartal İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen panelde, yöneticilikle ilgili hukuki, teknik ve güvenlik konularına ilişkin sunumlar yapıldı.

Kartal'da apartman ve site yöneticilerine yönelik bilgilendirme paneli düzenlendi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Kartal İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen panelde, yöneticilikle ilgili hukuki, teknik ve güvenlik konularına ilişkin sunumlar yapıldı. Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da gerçekleştirilen panele, Kartal Belediyesi de destek verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürlerinin de katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Panelin moderatörlüğünü Hasan Ali Taşdemir üstlendi.

Üç oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda Av. Tuğçe Pires, "Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Ortak Yaşam Alanları" başlıklı sunumunda yöneticilerin hukuki sorumluluklarını anlattı. İkinci oturumda MMO İstanbul Şubesi Yangın Güvenliği Komisyonu Üyesi Osman Grant, "Binalarda ve Sitelerde Yangın Güvenliği" konusunu ele aldı. Grant, yangın güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemler ve mevzuattaki yükümlülükler hakkında bilgi verdi.

Panelin son oturumunda ise MMO İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi Sorumlusu Deniz Saygın, "Binalarda Asansör Kontrol ve Bakımları" başlıklı sunumunda asansörlerde düzenli bakım ve kontrol süreçlerinin önemine dikkati çekti.

Panel sonunda katılımcılara yöneticilikte karşılaşılan sorunlara yönelik hukuki ve teknik çözüm önerileri sunuldu. Etkinlik, MMO'nun "Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü" sloganı çerçevesinde mesleki bilgilendirme ve toplumsal faydayı buluşturdu.