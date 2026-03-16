Kartal\'da Araç Yangını

KARTAL'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Hurda yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.