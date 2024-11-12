Kartal\'da Balkon Çöktü

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KARTAL'da 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü.

Olay, 22.30 sıralarında, Atalar Mahallesi, Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tahliye edildi, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.