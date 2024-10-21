Kartal'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Düzenleniyor

Güncel

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılına özel Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Makina Hangar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği iş birliğinde düzenlenecek "Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası", 26-27 Ekim saat 10.00'da Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da gerçekleşecek.

8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 16 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere sporcular 4 farklı kategoride yarışacak. 6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde İsviçre sistemi ile düzenlenecek turnuvanın sonunda, dereceye girecek sporcular Belediye tarafından ödüllendirilecek.

Sporcuların 21 Ekim 2024 tarihinde kayıt yaptırabileceği turnuvada başvurular, 24 Ekim'de son bulacak.

Toplamda 64 sporcuyla sınırlı olan turnuva kontenjanı için kayıtlar 'http://istanbul.tsf.org.tr/turnuva-kayit-sistemi/kartal-belediyesi-29-ekim2024' linki üzerinden online kayıt yöntemiyle yapılacak.