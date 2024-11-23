Kartal\'da Fırtına Nedeniyle Ağaç Devrildi

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Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki 34 FTL 181 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağaç, yolu da kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla ağaç ile hasar gören aracı yoldan kaldırdı.

Görgü tanıklarından Akif Çelik, ağacın fırtınadan dolayı arabanın üzerine düştüğünü söyleyerek "Burada inşaat temeli var, ağacın da kökleri boşa düştü ve fırtınada devrildi. Cana zarar gelmediğine şükrediyoruz." dedi.

Caddedeki temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.