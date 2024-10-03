Kartal'da Gebelik Okulu Seminerleri Başladı - Son Dakika
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Kartal'da Gebelik Okulu Seminerleri Başladı

Kartal\'da Gebelik Okulu Seminerleri Başladı

Kartal Belediyesi, anne adaylarına yönelik gebelik okulu seminerlerini başlattı. Seminerlerde gebelik süreci ve sonrası hakkında bilgi veriliyor.

03.10.2024 10:00  Güncelleme: 10:07
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası dönemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve onlara destek olmak için gebelik okulu seminerlerini başlattı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan gebelik okulu seminerlerinin ilki yapıldı. Alanında uzman kişilerin mentörlüğünde gerçekleşen seminerlerde gebelik öncesi, dönemi ve sonrasına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı hazırlandı.

Petrol İş Kadın Danışma Merkezi'nde başlayan ve 4 hafta sürecek seminer programının ilk gününe katılan Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, anne adaylarına yönelik kısa bir bilgilendirme yaptı. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje ve faaliyetler konusunda onlara bilgi verdi.

Klinik Psikolog Feyza Sümbül Akyüz, katılımcılara gebelik ve lohusalık süreçlerinde yaşanabilecek durumları anlattı.

Anne adaylarının merak ettiği konular, alanlarında uzman isimlerin katıldığı eğitim seminerleri ile yanıtlanmış oldu.

Kaynak: ANKA

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