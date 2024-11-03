Kartal'da Grev Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Grev Başlıyor

Genel-İş Sendikası'na bağlı 4 şube, toplu sözleşmeyi kabul etmeyerek süresiz iş bırakacak.

03.11.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 4 Genel-İş şubesi, ortak açıklamayla yarın sabahtan itibaren süresiz iş bırakacaklarını duyurdu.

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.

Bunun üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini söyledi.

Değirmenci, şöyle devam etti:

"Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam."

Okunan ortak açıklamanın ardından, "Değerli arkadaşlar, hepinize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kartal işçisi yalnız bırakılmamalı. O yüzden tüm işçileri, emekçileri ailelerimizle birlikte yarın buraya da katılmaya çağırıyoruz." denildi.

İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, istanbul, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Grev Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
23:16 AK Partili Miroğlu’ndan Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
22:53 Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 03:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Grev Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.