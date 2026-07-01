Kartal'da "Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Kartal'da "Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" Sergisi Ziyarete Açıldı

01.07.2026 14:48  Güncelleme: 16:03
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Ressam Işıl Çalık ve öğrencilerinin hazırladığı 'Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale' adlı resim sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyarete açıldı. Sergi, 7 Temmuz 2026'ya kadar sanatseverleri ağırlayacak.

(İSTANBUL) - Ressam Işıl Çalık ve öğrencilerinin hazırladığı "Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" adlı resim sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyarete açıldı.

Kartal Belediyesi, sanatın birleştirici gücünü kent yaşamıyla buluşturmaya devam ediyor. 1-7 Temmuz günleri arasında ziyaret edilebilecek "Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" sergisinin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Dilek Kars, sanatçılar, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Işıl Çalık'ın rehberliğinde eğitim alan kursiyerlerin; yağlı boya çalışmalarından natürmortlara, portrelerden doğa kompozisyonlarına kadar uzanan geniş yelpazedeki eserleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Her biri farklı bir duyguyu ve bakış açısını yansıtan tablolar, sanatın bireysel gelişim ve ifade özgürlüğündeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"SANAT, TOPLUMLARI ORTAK DEĞERLERDE BULUŞTURUR"

Serginin açılışında konuşan Kars, sanatın toplumları ortak değerlerde buluşturan en güçlü köprülerden biri olduğunu belirterek, üretmenin ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Kursiyerlerin aylar süren emeklerini tek tek inceleyen Dr. Kars, eğitmen Işıl Çalık'ı ve tüm katılımcıları tebrik etti. Kars, Kartal Belediyesi olarak Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kentteki kültür ve sanat faaliyetlerini her yaştan vatandaşın erişebileceği şekilde desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, bu tür etkinliklerin hem sanatçılar için verimli bir üretim alanı yarattığını hem de kentin kültürel dokusuna değer kattığını belirtti.

Açılış programının ardından eserleri yakından inceleme fırsatı bulan davetliler, sanatçılarla samimi sohbetler gerçekleştirerek tabloların hikayelerine ilişkin bilgi aldı.

"Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" sergisi, 7 Temmuz 2026 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında sanat tutkunlarını ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da 'Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale' Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da "Hayallerden Renklere, Renklerden Tuvale" Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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