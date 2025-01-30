Kartal'da Kadınlar 'Atma, Sat! 2. El Pazarı'nda Buluştu - Son Dakika
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Kartal'da Kadınlar 'Atma, Sat! 2. El Pazarı'nda Buluştu

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Atma, Sat! 2. El Pazarı' etkinliği, kadınları bir araya getirerek kullanmadıkları eşyaları satışa sunmalarını sağlıyor. Etkinlik, sürdürülebilir tüketimi teşvik ederken ekonomik döngüye de katkı sağlıyor.

30.01.2025 11:15  Güncelleme: 12:13
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Atma, Sat! 2. El Pazarı" etkinliği, ilçeli kadınları bir araya getiriyor. Etkinlikte kullanmadıkları eşyaları satışa sunarak ekonomiye kazandıran kadınlar, sürdürülebilir tüketimi teşvik ederken bir yandan da toplumsal dayanışma örneği sergiliyor.

Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda bugün de devam eden "Atma, Sat! 2. El Pazarı" etkinliğinde, ikinci el giysi, oyuncak, ev eşyası, aksesuar ve kitap gibi ürünler satışa sunuluyor. Kartal Belediyesi, etkinlik ile kadın girişimciliğini desteklemenin yanı sıra kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasının yerine yeniden değerlendirilmesini, ekonomik döngüye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir tüketim alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir tüketim alışkanlığının güzel bir örneğine sahne olan Organik Etkinlik Çadırı'na giderek kadınlara destek olan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, stantları tek tek gezip kadınlarla bir araya geldi.

Sabah saatlerinden itibaren pazara akın eden Kartallı kadınlar ise tezgahlarda hem satış yaptı hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlar, pazarın sadece ekonomik bir alışveriş noktası olmadığını, aynı zamanda kadın dayanışmasını güçlendiren, sosyal bağları kuvvetlendiren ve israfın önüne geçen önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Kadınlar 'Atma, Sat! 2. El Pazarı'nda Buluştu - Son Dakika

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