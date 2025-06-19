Kartal\'da Koruyucu Aileler için Neşeli Etkinlik

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kartal Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan koruyucu aileler Masal Müzesi'nde bir araya geldi.

Kartal Masal Müzesi'nde koruyucu aileler ile onların sevgiyle büyüttüğü çocuklar için hazırlanan etkinlik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen yaratıcı atölye çalışmalarında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Çocuklar el becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de özgürce ortaya koyma imkanı buldu.

"Her zaman yanınızdayız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dilek Kars, ailelerle tek tek ilgilenerek, bu özel buluşmanın önemine dikkati çekti. Koruyucu ailelerin toplumdaki rolüne vurgu yapan Kars, "Koruyucu aile olmak, yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun kaderine dokunmaktır. Sevgi, güven ve bağlılıkla büyüyen her çocuk, geleceğin umut ışığıdır. Kartal Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her zaman yanınızdayız; bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmak bizim için büyük bir onur" diye konuştu.