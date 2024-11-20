Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Ele Geçirildi

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Kartal'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan otomobildeki 2 şüpheliden biri tutuklandı, araçta 11 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik ilçede çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 17 Kasım'da Yalı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki şüpheli otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapınca araçtan inerek koşmaya başladı. Ekipler, bir süre takip ettiği sürücü M.A. ile yanındaki B.A'yı yakaladı.

Araçta yapılan aramada 11 kilo 890 gram uyuşturucu, 15 bin 500 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgulamasında her ikisinin de 15'er suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, B.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.