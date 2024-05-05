Kartal'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kartal'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kartal\'da Yeni Dönemin İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, Kartal'da yapılacak çalışmalar ve hizmetler görüşüldü.

05.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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(İSTANBUL) - Kartal'da yerel seçimlerin ardından yeni döneminin ilk muhtarlar toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yönetiminde Jüpiter Gezegen Kafe'de yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından ilçe sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla 2009 yılından beri her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 162'ncisi Jüpiter Gezegen Kafe'de yapıldı.

Başkan Yüksel'in yönetiminde yapılan toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve 20 mahalle muhtarı katıldı. Kartal'da yapılan çalışmalar ve hizmetlerin  görüşüldüğü toplantının ilk bölümü, göreve yeni başlayan muhtarların kendini tanıtmasıyla başladı. Toplantının devamında Yüksel, Kartal'da yapılacak çalışmalarla ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kartal'ın 20 mahalle muhtarının taleplerini tek tek dinleyen Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"YENİ DÖNEMDE KARTAL İÇİN DAHA DA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Yeniden seçilen ve yeni aramıza katılan muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu dönemde geçen dönem olduğu gibi birlik içinde, ekip halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiçbir konuya politik bakmıyoruz, sizlerden de öyle olmanızı rica ediyorum. Bizler halka hizmet için bu görevlere geldik. Politik değil, hizmet amaçlı görevler yapacağız. Her zaman iletişimde olacağız, bu toplantıları arttıracağız. Kartal için daha iyisini yapabildiğimizi hep birlikte göstereceğiz."

Yüksel toplantı sonrası Jüpiter Gezegen Kafe'de kahvaltılarını yapan ilçelilerin de masalarını ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Gökhan Yüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

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