KARTAL\'da Yumruklu Kavga Polis Müdahalesiyle Son Buldu

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KARTAL'da iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin yanında da devam etti. Yumruklu kavgaya biber gazıyla müdahale eden polis, kavga eden tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Eylül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 4 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sivil polis ekibi geldi. Polisin yanında da tartışmaya devam eden gruba, ekipler biber gazı kullanarak müdahale etti. Taraflara, "Sakin ol, yat yere. Ne yapıyorsunuz burada, polis gelmiş" şeklinde uyarıda bulunan polis, kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.