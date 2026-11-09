Kartalkaya Aile Platformu, Adalet Bakanlığı önünde 78 can için hesap sordu - Son Dakika
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Kartalkaya Aile Platformu, Adalet Bakanlığı önünde 78 can için hesap sordu

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Kartalkaya Aile Platformu, Adalet Bakanlığı önünde 78 can için hesap sordu
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Kartalkaya Aile Platformu, Grand Kartal Otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişinin ölümü için yetkililerin yargı önünde hesap vermesi talebiyle Adalet Bakanlığı önüne çelenk bıraktı. Yangında 8 yakınını kaybeden Gültekin, Adalet Bakanı'na dosyanın açılması çağrısı yaptı.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Kartalkaya Aile Platformu üyeleri, Grand Kartal Otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Adalet Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 gecesi meydana gelen yangında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Kartalkaya Aile Platformu üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçesi görüşülen Adalet Bakanlığı önüne üzerinde "Yarım kalan adalet, adalet değildir" yazılı siyah çelenk koydu.

Platform üyelerine YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da destek verdi.

"HERKES SUSAR, BİZ SUSMAYIZ"

Faciada ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personelinin bilirkişi raporunda birinci derecede kusurlu bulunmasına rağmen haklarında soruşturma izni verilmediğini belirtti.

Danıştayın ilgili dairesinin söz konusu personelin yargılanması gerektiği yönünde karar verdiğini hatırlatan Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanı'nın yangının ardından bakanlığın olayda kusuru bulunmadığını açıkladığını, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda soruşturma iznini olayın hemen ardından verdiğini söylediğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan Gültekin, dosyanın bir an önce işleme alınmasını istedi. Ailelerin adalet arayışını sürdüreceğini vurgulayan Gültekin, kamuoyu desteği ve basın mensuplarının konuyu gündemde tutmasının önemine işaret ederek, "Olayın ilk gününden söyledim; herkes susar, biz susmayız" dedi.

"ADALET BAKANIM LÜTFEN ARTIK TALİMATI VERİN"

Avukat Gültekin, şöyle konuştu:

"Ben 8 tane canımı kaybettim, ailemin tamamını kaybettim. Bu fütursuzca Kültür Bakanı elinde viski şişesiyle Yunan koylarında fink atarken ben her gün sabah akşam evlatlarımın mezarını ziyaret ediyorum. Bu sabah da ziyaret ederek geldim. Onlara söz verdim. 78 tane cana biz söz verdik. Bu olayda zerrece kusuru olanlar mutlaka yargı önüne çıkacaklar. Yargı önüne çıksınlar, yargı önünde aklansınlar, cezaları varsa çeksinler. 30 sene önce, 40 sene önceki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması tabii önemli. Ama burada DNA testine ihtiyaç yok. Tüm deliller Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önünde. Adalet Bakanı'na, Adalet Bakanlığı'nın önünden seslenmek istiyorum; Sayın Adalet Bakanım, lütfen artık talimatı verin. Devlet geleneğinde, hakkında soruşturma olan kamu görevlileri delilleri karartmasın diye görevden el çektirilirken, 22 aydır Kültür Bakanlığı'nın çetesi burada oturmaya devam ediyor. Ciddi bir hukuk devletinde bu olmaz. Hukuk devletinde bu şahısların mutlaka yargılanması gerekiyor."

Gültekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişinin otelin faaliyete geçtiği günden yangına kadar yalnızca 10 gün görev yaptığını belirterek, bakanlığın sorumluluğu emekli bir iş müfettişine yüklediğini, Danıştay'ın ise bu konuda kapsamlı araştırma yapılmasını istediğini ancak buna rağmen herhangi bir yanıt verilmediğini anlattı.

"GÜN DÖNER, HARMAN DÖNER"

Gültekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın, hadiseler değişiyor. Gün döner, harman döner. Türkiye Cumhuriyeti'nde, hukuk devletinde bunların hesabı mutlaka sorulur. Ama biz istiyoruz ki bu hesap gecikmeden sorulsun. Bakın, bizim tahammül sınırımızı aşıyor. Biz edepli bir şekilde hak arayışına devam ediyoruz. Ama tonumuz yükselecek. Bizi hiç arzu etmediğimiz eylemlerin içine sürüklüyorlar. Yapmayın bunu. Biz onurlu, haysiyetli, vatanına, milletine bağlı vatandaşlarız. Lütfen hakkımızı koruyun ve bu davayı bir an önce kamuoyu vicdanını rahatlatacak ama esas bizim vicdanımızı rahatlatacak, en önemlisi de bir hukuk devletine yakışacak şekilde sonuçlandırın. Sayın Adalet Bakanı, buradan sesleniyorum; mutlaka siz bizi duyarsınız. Lütfen, buradan sesleniyorum, lütfen bu davayı artık açın."

Gültekin, ana davanın Yargıtay'da da adil şekilde sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, kendilerine destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Kartalkaya Aile Platformu üyeleri, yangın faciasına ilişkin "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu Adalet Sarayı önünden Ankara'ya yürüyerek Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapmıştı.

Aileler, daha sonra Anıtpark'ta üç gün boyunca "78 Can İçin Adalet Nöbeti" tutmuştu. Platform üyeleri, 6 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında da facianın meydana geldiği otelin ve Bolu Adalet Sarayı'nın önünde açıklama yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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