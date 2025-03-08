Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 05.03.2025 En düşük En yüksek Kartalkaya S 1 9 Palandöken S -2 3 Nemrut PB -2 4 Ergan AB 0 8 Kartepe A 3 12 Palandöken 2 S -3 5 Uludağ PB 2 9 Sarıkamış S -7 6 Hakkari KY -7 1 Mersivan AB 0 10 Zigana GSY 12 19 Çambaşı ÇB -2 9 Hesarek AB -1 4 Erciyes AB -1 8 Davraz AB -1 9 Kop S -5 6 Yıldızdağı P 1 10 Akdağ AB 1 13 Yalnızçam AB -9 5 Ilgaz AB 2 10 Yıldıztepe P 1 13 Gevaş Abalı ÇB 0 8 (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, A: Açık, KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu) (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, A: Açık, KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

Kaynak: AA