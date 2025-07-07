Kartalkaya Yangın Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartalkaya Yangın Davasında İlk Duruşma

07.07.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin ölümüyle ilgili davada 32 sanık yargılanıyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davayı izleyen siyasi parti genel başkanları ile olayda yakınlarını kaybeden avukat değerlendirmede bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen ilk duruşmayı izleyenler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da yer aldı.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özdağ, salonda ağır havanın hakim olduğunu belirtti.

Özdağ, yangının, insani hatalar olduğu kadar hatta ondan daha fazla sistemsel hata sonucu gerçekleşen bir felaket olduğunu söyledi.

İlk sanığın savunma yaptığını aktaran Özdağ, hem sanık avukatının savunmasının hem şikayetçi ailelerin avukatlarının sorularının, gerçeğin bulunması ve suçluların belirlenmesi sürecinin uzun süre devam edeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Özdağ, "Ancak sadece içerideki sanıklar mı suçlu yoksa o salonda sanık olarak bulunması gereken başka insanlar da var mı? Sanıkların avukatları bu konuda ciddi iddialar gündeme getiriyorlar, mahkeme salonu dışında. Ama her şeyden önce yakınlarını kaybedenlerin ağır acısını hala salonun üzerine çökmüş şekilde teneffüs etmek mümkündü." diye konuştu.

"Süreci takip ediyoruz"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da duruşmaya verilen arada, yangında yakınlarını kaybeden ailelerin yanına giderek başsağlığı diledi.

Ailelerle sohbet eden Ağıralioğlu, "Milletin, devletin mahkemelerinin şuna bakması lazım; küçücük bir evrak bu kadar cana sebep oluyor. Klasik konuşmalar yapılıyor. Bizim milletimize ait, 'Hallederiz, sonra yaparız, bakarız.' gibi. Bu kadar acıya sebep olan bir evrak. Bir itfaiye. İnanılmaz bir şey." dedi.

Yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dileyen Ağıralioğlu, "Gerçekten çok zor. Süreci takip edeceğiz. Davanın siyasallaşması doğru değil. Siyasetin bu işlere bulaşması doğru değil. Bizim buradaki varlığımız; gevşeme olmasın, ciddiyetle soruşturma devam etsin." ifadelerini kullandı.

"Adaletin yerini bulması için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulması için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.

Soruşturma sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluklarına işaret edildiğini söyleyen Gültekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğu kabul etmiyor. Netice itibarıyla 'Bizim burada bir kusurumuz yok.' diyor. Bununla ilgili Danıştaya gerekli müracaatları yaptık. Diğer aileler de yaptı." diye konuştu.

Gültekin, bundan sonraki çabasının yangında hayatını kaybeden evlatlarının adını yaşatacak hayır müesseseleri kurmak olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Bolu'ya bu hususta evlatlarımızın hayır kapıları kapanmayacak eserler kazandıracağız. Ben mezara iki kere gidiyorum. Bir sabah gidiyorum, bir öğleden sonra gidiyorum. Bu psikolojiyi anlamak mümkün değil. Ben dört torunuma her gün üçer tane balon takıyorum. Balon makinesi aldım. Sanki balonlar havada uçtuğu zaman onlar canlı gibi geliyor. Bu psikolojide bir hukukçu olduğum için, ilk gününde çok yol alınmayacağını biliyorum ama bu süreci takip edeceğim."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Yangın Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü

16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:40
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 17:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya Yangın Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.