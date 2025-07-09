Kartalkaya Yangın Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartalkaya Yangın Davasında Savunmalar Devam Ediyor

09.07.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, sanık Zeki Yılmaz savunma yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gününde otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın savunma yaptı.

Yılmaz, 1999'dan beri Grand Kartal Otel'de çalıştığını belirterek, "Bana müdürlük ünvanı verilmişse de benim yaptığım iş resepsiyonda çalışmak oldu. Gerçek manada otelle ilgili karar alma, harcama yapma, işleyişle ilgili tasarrufta bulunma yetki ve sorumluluğum yoktur. Burası aile otelidir. Patronlar kararları kendi alır, kendi kontrol eder, bütün alınacak malzemeleri kendi belirler." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 16 Aralık 2024'te gerçekleştirilen denetimde sadece müşteri odalarına eşlik ettiğini anlatan Yılmaz, aynı gün yapılan itfaiye denetimini ve eksikliklerin tespit edilmesini, ayrıca raporun geri çekilmesini savcılıkta öğrendiğini savundu.

Yılmaz, maaş bordrosunda ön büro personeli yazdığını aktararak, kırık sandalyesini dahi değiştiremediğini, oteldeki eksiklikleri yaptırma yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Sorumluluğu ve kusurunun olmadığını savunan Yılmaz, tahliyesi ve beraatini talep etti.

"Yangında alarm sesi duyulmadı"

Sanık Yılmaz'ın savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi.

Mahkeme başkanı ile müşteki ve sanık avukatların sorularını yanıtlayan Yılmaz, yangında 9'uncu kattaki 9050 numaralı odada olduğunu söyledi.

Telefon aramasıyla uyandığını dile getiren Yılmaz, "Yangında alarm sesi duyulmadı. Resepsiyonda dedektörleri kontrol eden panel vardı, en son çalışıyordu. Kısa zamanda yangın tatbikatı yapılmadı. Otelde yangın tüpü var, sprinkler (yangın söndürme sistemi) yok. Yangın kontrol panelinin kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Resepsiyon görevlilerine yangın eğitimi verilmedi diye biliyorum. Yangın raporuyla ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şirketin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın yönetim kurulu toplantısına katılıp katılmadığını bilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hacıbekiroğlu ve Aras bazen tatillerde gelirdi. Emir ve talimatları otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ve şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'tan alırdık. Merdivenden 9'uncu kattan 4'üncü kata yürüyerek indim. Elektrik o anda kesilmedi, ne zaman kesildiğini bilmiyorum. Dördüncü kata indim, mutfak bölgesine girmeye çalıştım ama duman vardı giremedim. Tekrar 5'inci kata çıkmak istedim ama dumandan çıkamadım. Üçüncü kata indim, burada 'Yangın var.' diye bağırdım, yangın ziline bastım ama alarm çalışmadı. Yangının boyutunu bilemediğim için resepsiyon görevlisine müşterileri uyandırın demedim."

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in "Resepsiyondaki görevli seni aradığı anda 'Misafirlere haber ver, odaları boşaltsınlar.' deseydin can kaybı yaşanır mıydı?" sorusunu Yılmaz, "O esnada onu düşünemedim. Can kaybı yaşanır mıydı yaşanmaz mıydı bilemiyorum." şeklinde yanıtladı.

Mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Yılmaz'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamalarına yönelik ek savunma hakkı verdi.

Duruşma, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Zeki Yılmaz, Kartalkaya, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Yangın Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare 78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
18:34
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
18:14
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
17:55
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz’da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
17:38
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
17:24
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
17:24
Irak’ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 13:53:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya Yangın Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.