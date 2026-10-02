Kartalkaya yangınında 78 can için aileler Ankara\'da adalet nöbeti tutuyor

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" başlattı. Yangında oğlu Alp'i kaybeden Ceyhan Mercan, "Biliyoruz, evlatlarımız geri gelmeyecek. Ama bunda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin, görevi, makamı, unvanı ne olursa olsun bağımsız yargının önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de nöbete destek verdi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" başlattı.

Yangında oğlu Alp'i kaybeden Ceyhan Mercan, kuzenleri Müge ve Alya Turan'ı kaybeden Mehtap Sayılgan ile 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"ADALET EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRİLSİN"

Anne Ceyhan Mercan, "Buraya acımızı anlatmaya gelmedik. Adaletin eksiksiz olarak yerine getirilmesini istemeye geldik. Biliyoruz, evlatlarımız geri gelmeyecek. Ama bunda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin, görevi, makamı, unvanı ne olursa olsun bağımsız yargının önünde hesap vermesini istiyoruz. İntikam istemiyoruz. Sadece 78 canın hakkının yargının önünde alınmasını istiyoruz" dedi.

Yangında kuzenlerini kaybeden Mehtap Sayılgan, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, henüz tam olarak yerini bulmayan adaletin bir şekilde sonlandırılması. Evet, birtakım cezalar verildi. Bunlar bir parça içimizi soğuttu ama tam anlamıyla tabii ki hiçbirimiz bunu yeterli görmüyoruz. Asıl sorumluların da yargılanmasını istiyoruz. Yani yargılanma aşamasına geçemedik henüz. Bu aşamaya geçelim, gerçekten sorumlu kimse alması gereken cezaları alsın. Bizim tek arzumuz bu. Başka canlar... Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet, biz de daha önce bu kadar acıyı derin hissetmiyorduk ama şu an bütün aileler olarak tek dileğimiz, gerçekten bu işte sorumlu olan herkesin gereken cezayı alması. Bu, bir parça belki bizim içimizi daha çok soğutacak. En azından adalete karşı olan inancımız sarsılmadan devam edecek. Biz bir hukuk devletiyiz, buna sonuna kadar inanıyoruz. Dolayısıyla adaletin de en sonunda gerçek anlamda yerini bulacağına tüm kalbimizle inanmak istiyoruz. Bu konuda da herkesin desteğini bekliyoruz."

"HEPİMİZİN ACISI, ADALET ARAYIŞI AYNI"

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de nöbete destek vermek için Anıtpark'a geldi.

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Döne Kaya, "Bugün burada, Kartalkaya'da sevdiklerini kaybeden ailelere dayanışma göstermek için geldik. Hepimizin acısı, adalet arayışı aynı. Sadece afetin türü farklı. Söylenecek çok söz var. Ama tek talebimiz, tüm Türkiye olarak, biz depremde de aileler olarak adalet. Adaletin bu kadar uzun süre gelmiyor olması biz aileleri yaralıyor. ve maalesef adalet gelmedikçe de benzer katliamlar devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrası, Kartalkaya, İliç, Dilovası, Sisli Vadi... ve hesap sormadıkça da devam edecek" diye konuştu.