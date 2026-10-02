Kartalkaya yangınında 78 can için aileler Ankara'da adalet nöbeti tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartalkaya yangınında 78 can için aileler Ankara'da adalet nöbeti tutuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartalkaya yangınında 78 can için aileler Ankara\'da adalet nöbeti tutuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Ankara Anıtpark'ta 78 can için adalet nöbeti başlattı. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de nöbete destek verdi, aileler sorumlu kamu görevlilerinin bağımsız yargı önünde hesap vermesini istiyor.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" başlattı. Yangında oğlu Alp'i kaybeden Ceyhan Mercan, "Biliyoruz, evlatlarımız geri gelmeyecek. Ama bunda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin, görevi, makamı, unvanı ne olursa olsun bağımsız yargının önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de nöbete destek verdi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" başlattı.

Yangında oğlu Alp'i kaybeden Ceyhan Mercan, kuzenleri Müge ve Alya Turan'ı kaybeden Mehtap Sayılgan ile 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"ADALET EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRİLSİN"

Anne Ceyhan Mercan, "Buraya acımızı anlatmaya gelmedik. Adaletin eksiksiz olarak yerine getirilmesini istemeye geldik. Biliyoruz, evlatlarımız geri gelmeyecek. Ama bunda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin, görevi, makamı, unvanı ne olursa olsun bağımsız yargının önünde hesap vermesini istiyoruz. İntikam istemiyoruz. Sadece 78 canın hakkının yargının önünde alınmasını istiyoruz" dedi.

Yangında kuzenlerini kaybeden Mehtap Sayılgan, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, henüz tam olarak yerini bulmayan adaletin bir şekilde sonlandırılması. Evet, birtakım cezalar verildi. Bunlar bir parça içimizi soğuttu ama tam anlamıyla tabii ki hiçbirimiz bunu yeterli görmüyoruz. Asıl sorumluların da yargılanmasını istiyoruz. Yani yargılanma aşamasına geçemedik henüz. Bu aşamaya geçelim, gerçekten sorumlu kimse alması gereken cezaları alsın. Bizim tek arzumuz bu. Başka canlar... Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet, biz de daha önce bu kadar acıyı derin hissetmiyorduk ama şu an bütün aileler olarak tek dileğimiz, gerçekten bu işte sorumlu olan herkesin gereken cezayı alması. Bu, bir parça belki bizim içimizi daha çok soğutacak. En azından adalete karşı olan inancımız sarsılmadan devam edecek. Biz bir hukuk devletiyiz, buna sonuna kadar inanıyoruz. Dolayısıyla adaletin de en sonunda gerçek anlamda yerini bulacağına tüm kalbimizle inanmak istiyoruz. Bu konuda da herkesin desteğini bekliyoruz."

"HEPİMİZİN ACISI, ADALET ARAYIŞI AYNI"

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler de nöbete destek vermek için Anıtpark'a geldi.

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Döne Kaya, "Bugün burada, Kartalkaya'da sevdiklerini kaybeden ailelere dayanışma göstermek için geldik. Hepimizin acısı, adalet arayışı aynı. Sadece afetin türü farklı. Söylenecek çok söz var. Ama tek talebimiz, tüm Türkiye olarak, biz depremde de aileler olarak adalet. Adaletin bu kadar uzun süre gelmiyor olması biz aileleri yaralıyor. ve maalesef adalet gelmedikçe de benzer katliamlar devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrası, Kartalkaya, İliç, Dilovası, Sisli Vadi... ve hesap sormadıkça da devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
KartalkayaAcil DurumGüncelAnkaraYargıKamuBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Pegasus’tan dev satın alma İki havayolunu birden bünyesine kattı Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
14:18
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti Devre arasında gönderiyor
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:57:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya yangınında 78 can için aileler Ankara'da adalet nöbeti tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei