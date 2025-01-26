Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi

Geniş Video İzle

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye yetkilileri tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciası sonrası ülke genelinde milli yas ilan edilirken; faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Şahin Zorlu:
    truizm bakanini tutuklayacaksiniz 371 357 Yanıtla
    fkıdkfkf:
    Niye sen yargıç mısın 2 24
  • Çelikk:
    Tanju Özcan'ı Unutmayın 335 265 Yanıtla
    Melek Türk:
    sizde zerre kadar Allah korkusu olmadığı bir kez daha kanıtlandı,bakan apaçık sorumlu ama hiç bir işlem yapılmıyor.Tanju özcan'ın tırnağı etmezsin çelik efendi.. 22 3
    mehmet:
    GOT LAZIM 9 2
  • murat2069:
    belediye başkanı cafe için izin verdi tamam ama turizim ruhsatı bakan imzalamış tutuklanmalı yerse tabi gaziantepte inşaat ruhsatı veren o b şehir belediye başkanını neden almadınız yızlerce insan ruhsatsız binada can verdi ekp adaleti 225 7 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın,, gün gelecek bu adalet sizede lazım olacak,, 220 9 Yanıtla
  • Apple User:
    inanılacak gibi değil 301 madenci şehit oldu belediyeden kimi tutukladınız gerçekten yazık 114 7 Yanıtla
  • mehmet:
    fetocu iktidar cami duvarına işiyor 112 7 Yanıtla
  • Ela:
    saçmalık 98 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.