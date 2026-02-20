Kartallılar Ramazanın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk iftar programında Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi'nde sofralar kurdu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Koşuyolu Kalp Hastanesi'ndeki iftar sofrasında komşularıyla bir araya gelerek, "Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut halidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz" dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamlayan Kartal Belediyesi, ilk iftar programında yoğun katılıma ev sahipliği yaptı. Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi gibi merkezlerde kurulan sofralar, Kartallıların bir araya gelmesine vesile olurken ramazanın paylaşma ve dayanışma geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı'nda sabit iftar ve sahur alanı

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı'nda kurulan sabit iftar ve sahur alanı; özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi personeli tarafından hazırlanan iftar menüleri, düzenli organizasyon ve planlamayla vatandaşlara ikram edildi.

Belediye BaşkanıYüksel çadır alanını ziyaret etti

İftar öncesinde çadır alanını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, ramazan ayını tebrik etti ve taleplerini dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte komşularıyla aynı sofrada buluşan Yüksel, ramazanın toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekti.

Yüksel, konuşmasında, "Belediyecilik yalnızca altyapı hizmeti üretmek değildir; kentte yaşayan herkesin aynı duyguda, aynı zeminde buluşabileceği alanlar oluşturmaktır. Ramazan sofralarımız da bu anlayışın bir parçası olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut halidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Taziye Evi'nde de Kartallılar aynı sofrada

Kartal Belediyesi'nin bir diğer sabit iftar noktası olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi'nde de vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Uzun masaların yan yana kurulduğu alanda ezan öncesi bekleyiş sürerken, aileler ve komşular birlikte iftar saatini bekledi.

İftarlıkların dağıtılmasıyla birlikte paylaşılan iftar sofrası ve edilen sohbetler, Taziye Evi'ni ramazanın manevi atmosferini yansıtan bir buluşma mekanına dönüştürdü.

İftar vaktinde sıcak çorba ikramı

Sabit iftar noktalarının yanı sıra belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro ve Marmaray gibi yoğun toplu taşıma noktalarında konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. İş çıkışı evine yetişmeye çalışan vatandaşlara yapılan ikramlarla ramazanın paylaşma kültürü Kartal'ın sokaklarına taşındı.