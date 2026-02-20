Kartallılar Ramazanın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartallılar Ramazanın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu

20.02.2026 13:22  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk iftar programında Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi’nde sofralar kurdu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Koşuyolu Kalp Hastanesi’ndeki iftar sofrasında komşularıyla bir araya gelerek, “Kartal’da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut hâlidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz” dedi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk iftar programında Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi'nde sofralar kurdu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Koşuyolu Kalp Hastanesi'ndeki iftar sofrasında komşularıyla bir araya gelerek, "Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut halidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz" dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamlayan Kartal Belediyesi, ilk iftar programında yoğun katılıma ev sahipliği yaptı. Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi gibi merkezlerde kurulan sofralar, Kartallıların bir araya gelmesine vesile olurken ramazanın paylaşma ve dayanışma geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı'nda sabit iftar ve sahur alanı

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı'nda kurulan sabit iftar ve sahur alanı; özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi personeli tarafından hazırlanan iftar menüleri, düzenli organizasyon ve planlamayla vatandaşlara ikram edildi.

Belediye BaşkanıYüksel çadır alanını ziyaret etti

İftar öncesinde çadır alanını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, ramazan ayını tebrik etti ve taleplerini dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte komşularıyla aynı sofrada buluşan Yüksel, ramazanın toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekti.

Yüksel, konuşmasında, "Belediyecilik yalnızca altyapı hizmeti üretmek değildir; kentte yaşayan herkesin aynı duyguda, aynı zeminde buluşabileceği alanlar oluşturmaktır. Ramazan sofralarımız da bu anlayışın bir parçası olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut halidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Taziye Evi'nde de Kartallılar aynı sofrada

Kartal Belediyesi'nin bir diğer sabit iftar noktası olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi'nde de vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Uzun masaların yan yana kurulduğu alanda ezan öncesi bekleyiş sürerken, aileler ve komşular birlikte iftar saatini bekledi.

İftarlıkların dağıtılmasıyla birlikte paylaşılan iftar sofrası ve edilen sohbetler, Taziye Evi'ni ramazanın manevi atmosferini yansıtan bir buluşma mekanına dönüştürdü.

İftar vaktinde sıcak çorba ikramı

Sabit iftar noktalarının yanı sıra belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro ve Marmaray gibi yoğun toplu taşıma noktalarında konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. İş çıkışı evine yetişmeye çalışan vatandaşlara yapılan ikramlarla ramazanın paylaşma kültürü Kartal'ın sokaklarına taşındı.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Gökhan Yüksel, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartallılar Ramazanın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:33:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kartallılar Ramazanın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.