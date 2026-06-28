Kartape\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Murat B. idaresindeki 41 HN 882 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Sapanca Yolu Caddesi ayrımında, yön tabelasının metal direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki babası Hüseyin B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin B, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.