Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 800 bin lira değerinde elektronik malzeme motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler D.K, T.G, G.H, ve E.G'yi yakaladı.
Şüphelilerden D.K'nin 13, T.G'nin 20 ve G.H'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Hırsızlık Şebekesi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?