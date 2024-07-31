Kartepe'de kağıt yüklü TIR bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de kağıt yüklü TIR bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Kartepe\'de kağıt yüklü TIR bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halinde olan kağıt yüklü bir TIR, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 15:04
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kağıt yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlantı yolu Kartepe ilçesinde meydana geldi. Oğuzhan U. yönetimindeki 26 LD 120 çekici plakalı kağıt yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp emniyet şeridine devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. TIR sürücüsün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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