Kartepe'de Kızıl Geyiklerin Karla Dansı

Karla kaplı Kartepe'de kızıl geyiğin güzelliği böyle görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'de, beyaz örtüyle kaplanan doğada 2 kızıl geyik vatandaşların kamerasına yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, geçtiğimiz yıl Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyikler 19 Eylül 2024'te Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salınmıştı.
Kışın etkisini hissettirdiği ve yerlerin tamamen karla kaplandığı Kartepe'de, kızıl geyiklerden 2'si vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kızıl geyiklerin karlar üzerinde özgürce dolaştığı anlar dikkat çekti.
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